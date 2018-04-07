Рассел Кроу продал с аукциона доспехи из "Гладиатора" и статуэтку "Грэмми"

9 Апреля 2018 07:20

"Неплохой заработок за пять часов работы". Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на три миллиона долларов. Также с молотка ушли реквизиты фильмов, в которых он снимался. К примеру, алюминиевый меч и колесница из "Гладиатора", капитанская форма и скрипка из "Хозяина морей", а также уникальный раритет - статуэтка "Грэмми" Джонни Кэша 1986 года. Аукцион актер назвал "Искусством развода": средствами с проданных вещей он компенсировал потери от бракоразводного процесса с актрисой Даниэль Спенсер, с которой он расстался шесть лет назад.