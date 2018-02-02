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Пентагон допустил применение ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах
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3 Февраля 2018 09:04

Пентагон допустил применение ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах

Новую ядерную доктрину представили в США. Согласно ей, США привержены полному уничтожению химического и биологического оружия, а в перспективе и ядерного. В документе отмечается, что сейчас ядерная угроза стране существенно усилилась. Поэтому применение ядерного оружия со стороны США возможно даже в случае неядерной угрозы стране и ее союзникам. Отдельные главы доктрины посвящены России и Китаю.
  

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