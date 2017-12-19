Продолжительные ливни на юге Чили спровоцировали масштабные оползни

18 Декабря 2017 07:14

Погибли 5 человек, 15 пропали без вести. Регион объявили зоной бедствия. Оползень снес десятки домов, а также школу и избирательный участок, который подготовили для президентских выборов в Чили. Сотни людей успели эвакуировать. Тысячи жителей остались без электричества.