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Продолжительные ливни на юге Чили спровоцировали масштабные оползни
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18 Декабря 2017 07:14

Продолжительные ливни на юге Чили спровоцировали масштабные оползни

Погибли 5 человек, 15 пропали без вести. Регион объявили зоной бедствия. Оползень снес десятки домов, а также школу и избирательный участок, который подготовили для президентских выборов в Чили. Сотни людей успели эвакуировать. Тысячи жителей остались без электричества. 

  

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