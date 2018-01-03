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Президент Латвии официально уравнял статус ветеранов СССР и нацистской Германии
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4 Января 2018 17:07

Президент Латвии официально уравнял статус ветеранов СССР и нацистской Германии

Такой закон был принят латвийским сеймом в декабре. На статус участника войны смогут претендовать те, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как Советского Союза, так и Германии.

  

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