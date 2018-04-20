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Полиция освободила университет на улице Тольбьяк в Париже
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20 Апреля 2018 13:02

Полиция освободила университет на улице Тольбьяк в Париже

Активисты заблокировали его в знак протеста против реформы образования во Франции. Она стартует через неделю. Из вуза эвакуировали около ста человек. В операции участвовали около ста полицейских. Ранее офицерам пришлось применить слезоточивый газ для разгона манифестантов.

  

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