Подробности автокатастрофы в Москве

26 Декабря 2017 07:03

Стали известны подробности вчерашней автокатастрофы в Москве. Водитель автобуса, который влетел в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", имеет российское гражданство и 20-летний стаж. Перед рейсом он прошел все необходимые проверки. А соседи его характеризуют как спокойного и уравновешенного человека. Мужчина задержан. Водитель не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем. В аварии погибли 5 человек, 15 пострадали.