Ожесточенная драка клиентки и сотрудницы Макдональдса попала на видео

27 Июля 2018

На что не пойдешь ради бесплатной содовой. Ожесточенная драка клиентки и сотрудницы Макдональдса попала на видео. Как утверждают очевидцы, перепалка началась из-за того, что клиентка была недовольна отказом официантки выдать ей бесплатный напиток. На кадрах видно, как посетительница сначала швыряется картошкой фри, потом выворачивает на официантку стакан с коктейлем. Та, не выдержав, кидается на девушку с кулаками.

Разнять дерущихся не получилось даже у подоспевших сотрудников. Впрочем, спустя минуту боя без правил женщины успокоились сами.

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