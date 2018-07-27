На что не пойдешь ради бесплатной содовой. Ожесточенная драка клиентки и сотрудницы Макдональдса попала на видео. Как утверждают очевидцы, перепалка началась из-за того, что клиентка была недовольна отказом официантки выдать ей бесплатный напиток. На кадрах видно, как посетительница сначала швыряется картошкой фри, потом выворачивает на официантку стакан с коктейлем. Та, не выдержав, кидается на девушку с кулаками.

Разнять дерущихся не получилось даже у подоспевших сотрудников. Впрочем, спустя минуту боя без правил женщины успокоились сами.