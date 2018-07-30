Наезд на велотуристов в Таджикистане может быть терактом

Среди других версий власти рассматривают разбойное нападение, грабеж и убийство. Сейчас пытаются найти 3 преступников. ЧП, напомним, произошло сегодня. Машина въехала в группу велотуристов. Четверо погибли. Среди них двое американцев, швейцарец и голландец. Еще трех пострадавших госпитализировали. После наезда пассажиры авто напали на велосипедистов с ножами и огнестрельным оружием. Двух преступников ликвидировали. Дело находится под личным контролем президента страны.