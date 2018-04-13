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Институт журналистики БГУ ожидает перестройка
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13 Апреля 2018 21:15

Институт журналистики БГУ ожидает перестройка

Особое внимание в разговоре Президента с представителями СМИ уделили и вопросам подготовки кадров. Так, Институт журналистики БГУ ожидает перестройка. Совет университета решил отделить факультет повышения квалификации - он станет единым подготовительным центром вуза для специалистов из разных областей. Подобное расширение услуг дополнительного образования - возможность увеличить прибыль университета и количество мест. Кто его возглавит, станет известно позже. А вот главный цех по производству медиакадров - журфак - получит новое имя.

Отметим, совет БГУ в ближайшие недели определится и с новым деканом пока еще факультета журналистики. Напомним, сегодня - это почти тысяча студентов, двести преподавателей и с десяток подразделений различных направлений.

  

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