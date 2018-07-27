На смену пожарам в Грецию пришли ливни

Власти Греции назвали причину лесных пожаров в Аттике. Это - поджоги, заявил заместитель министра по делам защиты граждан. Никос Тоскас отметил, что многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени. Напомним, из-за огня, который вспыхнул к востоку от Афин в начале недели, погибли 82 человека, почти 180 получили ранения. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на воде и суше, которую теперь затапливает. На смену пожарам пришли ливни. В Афинах настоящее наводнение. Мощным потоком воды и грязи были смыты десятки автомобилей. Столичная пожарная охрана получила почти 200 вызовов с просьбой откачать воду из затопленных домов.