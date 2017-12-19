Мощный снегопад накрыл центральную часть России и Украину

19 Декабря 2017 12:03

Мощный снегопад в российской столице. Всю ночь в Москве снежные заносы расчищали десятки снегоуборочных машин. Мокрый снег и ветер до 17 метров в секунду в регион принес балканский циклон. Он накрыл почти всю центральную часть России.

Мокрый снег, дождь и сильный ветер обесточили 147 населенных пунктов Украины. За последние сутки только в Киеве выпала почти полумесячная норма осадков.