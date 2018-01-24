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Мэр Риги назвал перевод русских школ на латышский язык ошибкой
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24 Января 2018 21:09

Мэр Риги назвал перевод русских школ на латышский язык ошибкой

Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык. Поправки к закону об образовании принял накануне Кабинет министров. Реформа стартует 1 сентября и завершится к 2021 году. При этом в первых шести классах обучение сохранится билингвальным. Отметим, в Латвии русскоязычных жителей около 40 %, но государственный язык всего один - латышский. Ситуацию в эксклюзивном интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-депутат Европарламента от Латвии, экс-депутат сейма Александр Мирский (видео).

Мэр Риги Нил Ушаков назвал решение Кабмина огромной ошибкой. В Латвии не первый месяц проходят акции по защите русскоязычных школ. При этом русское население страны сдаваться не планирует. После правительства одобрить поправки должен сейм. В понедельник была подана петиция за сохранение билингвального образования. Подписи под ней поставили 14 тысяч человек. Сейм обязан рассмотреть и эту инициативу. 

  

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