Кенсингтонский дворец опубликовал снимки с крестин Принца Луи

16 Июля 2018

Кенсингтонский дворец опубликовал официальные снимки с крестин Принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. В фотосессии приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла и другие члены королевской семьи. Главные же герои съемки - маленький Луи с родителями, сестрой принцессой Шарлоттой и братом принцем Джорджем. Королева Елизавета и принц Филипп на съемке, как и на самих крестинах, не присутствовали.

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