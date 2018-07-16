Кенсингтонский дворец опубликовал снимки с крестин Принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал официальные снимки с крестин Принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. В фотосессии приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла и другие члены королевской семьи. Главные же герои съемки - маленький Луи с родителями, сестрой принцессой Шарлоттой и братом принцем Джорджем. Королева Елизавета и принц Филипп на съемке, как и на самих крестинах, не присутствовали.