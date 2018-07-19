Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, скончался в больнице после ножевого ранения. Сегодня днем спортсмена на скорой привезли в состоянии клинической смерти. Он потерял почти три литра крови. Врачи боролись за его жизнь около двух часов, но спасти фигуриста так и не удалось. Спортсмена без сознания обнаружили прохожие. По камерам наблюдения удалось установить: ранение бедра Тен получил в результате потасовки с двумя злоумышленниками, которые пытались снять зеркала с его авто. К больнице, где скончался фигурист, приходят алматинцы. Известные спортсмены выражают соболезнования и с трудом верят в случившееся.