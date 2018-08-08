Истребители испанских ВВС по ошибке выпустили боевую ракету в Эстонии

Истребители испанских ВВС по ошибке выпустили боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба сил обороны страны. Снаряд класса "воздух-воздух" был замечен в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. У ракеты есть режим самоуничтожения в небе, тем не менее, не исключено, что она приземлилась на землю. Боеприпас сейчас ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту. Экстренные службы просят местных жителей, которые обнаружат ракету или ее части, не приближаться к ней и без промедления сообщить о находке. Испанский истребитель входит в состав миссии НАТО, которая базируется в Эстонии.