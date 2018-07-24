Испания и Кипр откликнулись на призывы Греции о помощи

Афины - в огненном кольце! Из-за лесных пожаров в районе греческой столицы введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, погибших уже 50 человек, более 160 получили ожоги или отравились угарным газом. Пламя движется с огромной скоростью из-за сильного ветра и 40-градусной жары. В тушении участвуют сотни пожарных, несколько самолетов и вертолетов, однако контролировать природную катастрофу практически невозможно. Власти Греции запросили помощь у Евросоюза. Уже откликнулись Испания и Кипр. Местные жители и туристы ищут спасения на воде - людей из прибрежных зон эвакуируют на лодках. Счет сгоревшим домам и автомобилям пошел на сотни. Нарушено автомобильное и авиасообщение, из строя выведены линии электропередачи.