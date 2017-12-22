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Агентство теленовостей продолжает новый проект. "Савушкин продукт"
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21 Декабря 2017 21:18

Агентство теленовостей продолжает новый проект. "Савушкин продукт"

Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях, которых объединяет Белорусская торгово-экономическая палата. Их задача - в том числе и продвижение нашей продукции за рубеж. Так молочный гигант "Савушкин продукт" уже давно отгружает свою продукцию самолетами и из Бреста поставляет свои изделия в далекие Арабские Эмираты и страны Африки. В этом году предприятие вошла в топ самых быстрорастущих компаний, представленных на российском рынке (видео).

  

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