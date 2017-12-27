Главные международные события 2017 года

26 Декабря 2017 21:12

Последняя неделя 2017. Самое время подводить итоги года уходящего. Множество событий в Беларуси и за рубежом нас радовали. Но, к сожалению, были и новости, которые заставляли скорбеть. В течение ближайших дней в "Панораме" мы будем рассказывать о самых ярких и значимых моментах 2017. "Итоги года" открывает Анатолий Липецкий. Итак, чем жила планета?

Главные международные события 2017

Организация Объединенных Наций заявляет о росте числа мигрантов в мире. Это более 258 миллионов человек.

За последние 17 лет общее количество мигрантов увеличилось практически на 50 %. 26 миллионов из них - беженцы. Люди бегут от смертельной опасности вооруженных конфликтов, безвластия, нищеты. Неконтролируемые потоки беженцев из Африки и Ближнего Востока остаются нерешенной проблемой Евросоюза. Камень преткновения - квоты на прием мигрантов.

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН: "Работорговля - это ужасающее преступление, которому нет места в современном мире".

2018 год будет чрезвычайно сложным для ЕС. Его состав покидает Великобритания, проблема нелегалов далеко не последняя в ряду мотивов Лондона.

Тереза Мэй, Премьер-министр Великобритании: "Я не раз говорила, что в целом миграция не создает помех Великобритании, но люди хотят видеть, что мы контролируем этот процесс. Собственно, это они продемонстрировали, проголосовав за выход из ЕС".

Неконтролируемые потоки мигрантов - это еще и проблема безопасности. Тротуарные террористы атаковали пешеходов на Вестминстерском и Лондонском мостах. Берлин вспоминает жертв теракта на рождественской ярмарке.

А еще тараны и взрывы в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге, Стамбуле и Барселоне, Стокгольме и Тегеране. И это не весь кровавый список года.

Явка в 43 % и более 90 % голосов за отделение от Испании. Референдум в Каталонии.

Больше половины населения автономии, которое составляет 7 миллионов 450 тысяч, проигнорировали данный референдум. Но на нервах Мадрида, да и всего ЕС, поиграли.

Выход из парижского соглашения по климату, признание Иерусалима столицей Израиля, готовность сотрудничать с Россией и Китаем, "если они будут вести себя правильно".

"До свидания, Обама. Здравствуй, Трамп"

Это новая американская стратегия в лице президента США Дональда Трампа. При поддержке Вашингтона НАТО упорно укрепляет позиции в Восточной Европе.

С подачи Трампа организована серия масштабных показательных военных учений близ Корейского полуострова.

Американским дипломатам официально позволено говорить с другими в мире "с позиции силы". Худший за всю историю рейтинг нынешнему президенту США - не помеха.

Зигмар Габриэль, вице-канцлер ФРГ: "Вы должны знать, что Дональд Трамп не представляет американский народ. Он даже не смог заручиться поддержкой половины избирателей. Он стал президентом только из-за нюансов их избирательной системы, а не из-за того, что его поддержало большинство".

И наконец сирийский прорыв: полное освобождение страны от "Исламского государства" на третий год войны. Решающую роль сыграли усилия ВКС России, которые поддержали в борьбе сирийские правительственные войска по официальной просьбе Дамаска.

Башар Асад, Президент Сирии: "Я уверен, что когда-нибудь, лет через 100, наши внуки и правнуки прочтут в учебнике истории о героизме российских и сирийских солдат".

Итак, год 2017 уходит в историю. В мировой истории случайностей не бывает. День сегодняшний диктует судьбу нашего завтра.