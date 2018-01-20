Федеральное правительство США прекращает работу

20 Января 2018 21:19

Очередной финансовый шатдаун в США. Федеральное правительство прекращает работу - демократам и республиканцам в конгрессе не удалось согласовать полноценный бюджет на этот год. Законопроект ранее успешно прошел Палату представителей, но был отклонен сенатом. В полночь прекратили работу и все госучреждения, кроме экстренных служб. Это, в частности, нацбезопасность, почта, контроль за воздушным пространством, скорая помощь, а также помощь при стихийных бедствиях и тюрьмы. Сотни тысяч сотрудников госучреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск. В последний раз шатдаун произошел в 2013 году. Тогда госучреждения не работали 16 дней. В этот раз бюджет не удалось согласовать в ночь на 20 января. Кстати, сегодня ровно год с тех пор, как президентом США официально стал Дональд Трамп.