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Энергоавария стала причиной остановки аттракционов в старейшем Диснейленде
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28 Декабря 2017 12:09

Энергоавария стала причиной остановки аттракционов в старейшем Диснейленде

Гостей парка в Калифорнии эвакуировали. Правда, некоторым прежде пришлось просидеть некоторое время в темноте или на приличной высоте. Как сообщили представители администрации, причиной блэкаута стала поломка трансформаторов, которые обслуживали аттракционы. Через несколько часов питание было восстановлено. Диснейленд в калифорнийском Анхайме был открыт в 1955 году.
  

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