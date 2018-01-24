Элтон Джон завершает гастрольную деятельность

25 Января 2018 07:14

Британский композитор и исполнитель уйдет со сцены после мирового турне, которое начнется в сентябре. При этом последний тур продлится три года, а концерты пройдут по всему миру. По словам Элтона Джона, его приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети. Некоторые СМИ пишут, что на такой шаг певец мог пойти из-за проблем со здоровьем.