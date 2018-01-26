Экстренная посадка самолета в Калифорнии

29 Января 2018 12:11

Легкомоторный лайнер сел прямо на автомобильную трассу недалеко от Лос-Анджелеса поздно вечером. Во время инцидента никто не пострадал. Водители на земле также оперативно среагировали. Причиной незамедлительной посадки стали проблемы с двигателем самолета.