ДТП на северо-западе Индии

23 Декабря 2017 12:12

Пассажирский автобус вылетел с моста и упал в реку. Погибли не менее 30 человек, еще 15 получили серьезные травмы. Всего в момент аварии в машине находились около 50 пассажиров. По предварительным данным, водитель мог потерять управление из-за высокой скорости. На месте ДТП проводится спасательная операция.