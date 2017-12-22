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ДТП на северо-западе Индии
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23 Декабря 2017 12:12

ДТП на северо-западе Индии

Пассажирский автобус вылетел с моста и упал в реку. Погибли не менее 30 человек, еще 15 получили серьезные травмы. Всего в момент аварии в машине находились около 50 пассажиров. По предварительным данным, водитель мог потерять управление из-за высокой скорости. На месте ДТП проводится спасательная операция.

  

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