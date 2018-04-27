День короля сегодня отмечают в Нидерландах

27 Апреля 2018 09:04

Праздник символизирует национальное единство и солидарность и приурочен ко дню рождения голландского монарха Виллема-Александра. В этот день голландцы по традиции облачаются в оранжевый - цвет королевского дома Оранских-Нассау. Оранжевыми становятся и улицы - они украшаются флагами, лентами и шарами. По всей стране сегодня пройдут праздничные мероприятия. С национальным праздником Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.