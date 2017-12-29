Численность населения Земли 1 января составит почти 7,5 миллиардов человек

29 Декабря 2017 19:05

Численность населения Земли 1 января составит почти 7 с половиной миллиардов человек. С таким прогнозом выступили специалисты Бюро переписи США. Ожидается, что в январе каждую секунду на свет будут появляться более 4 детей. Ученые напоминают, что в 2011 численность населения планеты достигла 7 миллиардов. Предполагается, что к 2050 нас будет 9 миллиардов.