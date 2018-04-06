4 Апреля 2018 09:06

Американский госдеп предложил России прислать в страну новых дипломатов на замену ранее высланным. Представитель ведомства сообщил, что российское правительство имеет право запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии. При этом Вашингтон надеется, что Москва также примет новых американских дипломатов. Напомним, взаимная высылка дипломатов началась у США и России из-за дела Скрипаля.