Главная>>В мире>>Американский госдеп предложил России прислать в страну новых дипломатов
В мире
RSS
Американский госдеп предложил России прислать в страну новых дипломатов
Скачать Поделиться

4 Апреля 2018 09:06

Американский госдеп предложил России прислать в страну новых дипломатов

Американский госдеп предложил России прислать в страну новых дипломатов на замену ранее высланным. Представитель ведомства сообщил, что российское правительство имеет право запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии. При этом Вашингтон надеется, что Москва также примет новых американских дипломатов. Напомним, взаимная высылка дипломатов началась у США и России из-за дела Скрипаля.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =