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Заявлена команда Беларуси по биатлону на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце
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16 Января 2018 19:00

Заявлена команда Беларуси по биатлону на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце

Домрачева, Скардино, Кривко, Бочарников в заявке команды Беларуси на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Отметим возвращение в основу сборной Дарьи Юркевич и Владимира Чепелина, которые ранее выступали на Кубке IBU. Этап в Антхольце станет завершающим перед Олимпиадой в Пхенчхане.

  

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