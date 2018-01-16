Заявлена команда Беларуси по биатлону на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце

16 Января 2018 19:00

Домрачева, Скардино, Кривко, Бочарников в заявке команды Беларуси на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Отметим возвращение в основу сборной Дарьи Юркевич и Владимира Чепелина, которые ранее выступали на Кубке IBU. Этап в Антхольце станет завершающим перед Олимпиадой в Пхенчхане.