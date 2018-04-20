20 Апреля 2018 12:14

Ярослав Шило остается за чертой финала, крупно уступая на турнире в Бухаре с призовым фондом 25 тысяч долларов. В полуфинале белорус уступил посеянному под первым номером японцу Хироки Мория, 309-й ракетке мира. Ярослав смог взять лишь один гейм, проиграв 0:6, 1:6.