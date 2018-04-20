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Ярослав Шило остается за чертой финала
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20 Апреля 2018 12:14

Ярослав Шило остается за чертой финала

Ярослав Шило остается за чертой финала, крупно уступая на турнире в Бухаре с призовым фондом 25 тысяч долларов. В полуфинале белорус уступил посеянному под первым номером японцу Хироки Мория, 309-й ракетке мира. Ярослав смог взять лишь один гейм, проиграв 0:6, 1:6.

  

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