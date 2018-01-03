2 Января 2018 21:25

2018-й обещает стать знаковым и для любителей спорта. Спустя 6 лет после закрытия на реконструкцию минский стадион "Динамо" готовится к торжественному открытию. Оно намечено на июнь.

Культовое место для многих болельщиков серьезно изменит свой облик, значительно приобретет в функциональности и станет главной ареной страны. Именно здесь состоятся церемонии открытия и закрытия ІІ Европейских игр. За строительными работами наблюдает Александр Ярмош.

В последний раз съемочная группа телеканала "Беларусь 1" была на стадионе чуть больше двух месяцев назад. За это время завершили монтаж металлоконструкций кровли и приступили к монтажу настила.

Работы ведутся буквально на каждом участке стройплощадки. Со стороны улицы Кирова приобретает окончательный вид территория на подступах к арене. Началось остекление фасада, на прежние места вернулись отреставрированные олимпийский факел и скульптурная композиция "Бег". На трибунах установлено несколько тысяч пластиковых сидений.

Вместительность столичного стадиона "Динамо" уменьшится с 34-х тысяч до 22-х. Однако арена станет намного уютнее, обещают строители.

Сиденья антивандальные. Кажущаяся хаотичность исполнения установки сделана в соответствии с проектом. Это так называемый эффект присутствия. Пустоты на трибунах будут меньше бросаться в глаза.

Подобным образом установлены кресла на стадионе в Лиссабоне. Португальскую арену строили к футбольному Евро-2004.

Такая же система применена и у наших соседей-украинцев на Олимпийском стадионе в Киеве.

Александр Лащ, руководитель реконструкции стадиона "Динамо": "Можно приближаться к 100 процентам, потому что бетонные смеси отечественные. Металлоконструкции тоже все отечественные. Изготавливал Молодечненский завод металлоконструкций, очень долго ими занимался, потому что уникальные металлоконструкции. Мачты освещения отечественного производства. Понятно, что сырье не совсем наше, но сам проект могилевского завода. В стране не взялся никто, кроме них. Они осмелились и получилось. Были предложения из Европы, но понятно, что там цена совершенно другая".

Строители продолжают работать на стадионе "Динамо" в трехсменном режиме, задействовано на объекте порядка 1100 человек. Словно зная о сроках завершения строительства, в Беларусь не спешит приходить зима, облегчая тем самым работу специалистам.

С нетерпением ждут завершения строительства целые федерации видов спорта. Для кого-то даже стадион "Динамо" станет домом.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "21 июня 2018 года мы ожидаем открытие стадиона "Динамо". Сначала на нем будет проведен внутренний старт, затем может быть матчевая легкоатлетическая встреча нескольких сборных. В скором времени на стадионе будет уложена итальянская беговая дорожка, необходимое покрытие уже завезли на место. К слову, на "Динамо" переедет и офис Белорусской федерации легкой атлетики".

Вероятно, наконец-то в Минск вернется и футбольная сборная, которой осенью играть новый турнир - Лигу наций, через который можно пробиться на Евро-2020. Писать историю на обновленной арене - чем не символизм?!