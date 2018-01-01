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Владимир Игнатик - в 1/8 финала на соревнованиях в австралийском Плейфорде
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2 Января 2018 12:11

Владимир Игнатик - в 1/8 финала на соревнованиях в австралийском Плейфорде

Белорус справился с американцем Макензи Макдональдом - 6:4, 6:4.

  

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