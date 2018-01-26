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Виктория Азаренко отсутствует в заявке на крупный турнир в Индиан-Уэллсе
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28 Января 2018 12:08

Виктория Азаренко отсутствует в заявке на крупный турнир в Индиан-Уэллсе

Виктория Азаренко отсутствует в заявке на крупный турнир в Индиан-Уэллсе, который пройдет в марте. На соревнования в США заявились почти все теннисистки, проходящие туда по рейтингу. Напомним, два года назад белоруска становилась триумфатором этого чемпионата. В списке участниц есть Арина Соболенко и Александра Саснович. А также Серена Уильямс, которая еще не выступала на профессиональных турнирах после рождения дочери.

  

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