28 Января 2018 12:08

Виктория Азаренко отсутствует в заявке на крупный турнир в Индиан-Уэллсе, который пройдет в марте. На соревнования в США заявились почти все теннисистки, проходящие туда по рейтингу. Напомним, два года назад белоруска становилась триумфатором этого чемпионата. В списке участниц есть Арина Соболенко и Александра Саснович. А также Серена Уильямс, которая еще не выступала на профессиональных турнирах после рождения дочери.