В столице состоялись соревнования по роллер-спорту

29 Января 2018 15:22

Проверить свои силы на дистанции вышли более 75 детей. Самому маленькому участнику было всего 3 года. Старты проходили под контролем компетентных судей. Победители получили медали и дипломы.

В последнее время роллер-спорт в столице становится все более популярным. Сейчас в Минске действуют две спортивные школы.