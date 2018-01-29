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В столице состоялись соревнования по роллер-спорту
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29 Января 2018 15:22

В столице состоялись соревнования по роллер-спорту

Проверить свои силы на дистанции вышли более 75 детей. Самому маленькому участнику было всего 3 года. Старты проходили под контролем компетентных судей. Победители получили медали и дипломы.

В последнее время роллер-спорт в столице становится все более популярным. Сейчас в Минске действуют две спортивные школы.

  

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