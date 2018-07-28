В хоккейной Лиге чемпионов должны выйти в плей-офф

Такого результата ждет нападающий минской "Юности" Александр Кулаков. Сейчас команда Михаила Захарова активно готовится к сезону. Стан "столичных медведей" за это лето покинули 13 хоккеистов. Теперь в составе много воспитанников клуба. Лига чемпионов для "Юности" стартует 31 августа. В соперниках - немецкий "Ред Булл", финский ТПС и шведский "Мальме".

Ближайший товарищеский матч "Юность-Минск" проведет 31 июля на льду крытого катка в парке Горького. "Столичные медведи" сыграют против тольяттинской "Лады". Начало в 19 часов.