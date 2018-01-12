В 16:20 на телеканале "Беларусь 5" женская эстафета в программе 5-го этапа Кубка мира по биатлону

13 Января 2018 09:02

Женская эстафета - сегодня в программе 5-го этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. За нашу команду выступят Надежда Скардино, взявшая Малый хрустальный глобус, победив в зачете индивидуальных гонок, а также Ирина Кривко, Надежда Писарева и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В 16:20 телеканал "Беларусь 5"начнет прямую трансляцию из Рупольдинга.