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В 16:20 на телеканале "Беларусь 5" женская эстафета в программе 5-го этапа Кубка мира по биатлону
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13 Января 2018 09:02

В 16:20 на телеканале "Беларусь 5" женская эстафета в программе 5-го этапа Кубка мира по биатлону

Женская эстафета - сегодня в программе 5-го этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. За нашу команду выступят Надежда Скардино, взявшая Малый хрустальный глобус, победив в зачете индивидуальных гонок, а также Ирина Кривко, Надежда Писарева и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В 16:20 телеканал "Беларусь 5"начнет прямую трансляцию из Рупольдинга. 

  

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