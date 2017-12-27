Спорт
27 Декабря 2017 07:04
Украинская делегация отправилась в Донбасс, где в 13:00 должен состояться обмен военнопленными
Участница гуманитарной подгруппы, первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев передаст на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР 306 человек и взамен получит 74 заложника.
Напомним, о рождественском перемирии с 23 декабря договорилась трехсторонняя контактная группа. Окончательное решение приняли в Москве на встрече в Свято-Даниловом монастыре.
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