Украинская делегация отправилась в Донбасс, где в 13:00 должен состояться обмен военнопленными

27 Декабря 2017 07:04

Участница гуманитарной подгруппы, первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев передаст на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР 306 человек и взамен получит 74 заложника.

Напомним, о рождественском перемирии с 23 декабря договорилась трехсторонняя контактная группа. Окончательное решение приняли в Москве на встрече в Свято-Даниловом монастыре.