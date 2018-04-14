Третий тур чемпионата Беларуси по футболу продолжается

14 Апреля 2018 12:11

Болезненная реакция трибун стадиона "Строитель" в Солигорске случилась после очередной неудачи "Шахтера" в этом сезоне. На свое поле горняки под руководством Марека Зуба уступают "Слуцку", 0:1. На данный момент "Шахтер" занимает 14-е место из 16-ти в турнирной таблице.

Третий тур чемпионата Беларуси продолжается. Первый на данный момент - футбольный клуб "Витебск". А сегодня в программе - противостояние с приставкой супер-. В 17:55 "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию с "Борисов-Арены", где БАТЭ примет брестское "Динамо". Желто-синие намерены взять реванш за поражение в Суперкубке.