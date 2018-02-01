Шестая ракетка мира австриец Доминик Тим сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса

1 Февраля 2018 19:08

Геральд Мельцер против Ильи Ивашко, а Дмитрий Жирмонд сыграет с шестой ракеткой мира Домиником Тимом. В Австрии прошла жеребьевка матча первого раунда первой группы евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. Прямую трансляцию игр в пятницу телеканал "Беларусь 5" начнет вести в 17:00. В субботу запланированы сразу три поединка. Сначала состоится парный матч, после него пройдут две одиночные встречи. Сборные Австрии и Беларуси в рамках Кубка Дэвиса встречались в прошлом году, тогда победу одержали наши теннисисты, правда, матч проходил на харде. Сейчас же сборные сыграют на грунте.