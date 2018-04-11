Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет против Финляндии 9 июня в Тампере

11 Апреля 2018 15:16

Национальная сборная Беларуси по футболу узнала время и место проведения товарищеского поединка против Финляндии - дружина Криушенко сыграет с оппонентом 9 июня в Тампере. Время начала поединка - 19:00, сообщает официальный сайт федерации.