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Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет против Финляндии 9 июня в Тампере
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11 Апреля 2018 15:16

Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет против Финляндии 9 июня в Тампере

Национальная сборная Беларуси по футболу узнала время и место проведения товарищеского поединка против Финляндии - дружина Криушенко сыграет с оппонентом 9 июня в Тампере. Время начала поединка - 19:00, сообщает официальный сайт федерации.

  

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