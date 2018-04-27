Главная>>Спорт>>Сегодня начинается 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
RSS
Сегодня начинается 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Скачать Поделиться

27 Апреля 2018 07:19

Сегодня начинается 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу

"Минск" сыграет с "Динамо-Брест". Команда с юго-запада страны перед сезоном заявляла о своих золотых амбициях, но в четырех играх победила лишь однажды и расположилась в середине таблицы. Отставание от лидирующего БАТЭ достигло 7 очков. Прямая трансляция встречи в 17:30 на "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =