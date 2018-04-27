Сегодня начинается 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу

27 Апреля 2018 07:19

"Минск" сыграет с "Динамо-Брест". Команда с юго-запада страны перед сезоном заявляла о своих золотых амбициях, но в четырех играх победила лишь однажды и расположилась в середине таблицы. Отставание от лидирующего БАТЭ достигло 7 очков. Прямая трансляция встречи в 17:30 на "Беларусь 5".