Суд Освенцима вынес приговор по весеннему скандалу у ворот концлагеря

17 Января 2018 19:03

Суд польского Освенцима вынес приговор по делу о скандальном перфомансе у ворот концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Организаторами акции следствие признало двух белорусов - Адама Беляцкого и Никиту Володько. Они приговорены к 18 и 14 месяцам заключения. Также обоим запрещено заводить животных в ближайшие 10 лет.

Адам Беляцкий - сын белорусского правозащитника Алеся Беляцкого - дополнительно обязан выплатить штраф и покрыть расходы на госадвоката. Следствие установило, что именно он зарезал у ворот концлагеря ягненка перед началом акции. Остальные обвинямые приговорены к лишению свободы сроком до года и штрафам.

Евгений Ковалев, бывший узник концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (по телефону).

Напомним, весной 12 человек, включая 4 белорусов, повесили баннер с надписью "Любовь" на слова "Арбайт махт фрай", разделись догола и сковали себя наручниками. Ягненка, по данным следствия, привезли на место в чемодане. Животному было нанесено около 15 ударов ножом.