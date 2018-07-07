Сборная Бельгии по футболу становится вторым полуфиналистом мундиаля

Сборная Бельгии по футболу сенсационно обыгрывает пятикратных чемпионов мира бразильцев и становится вторым полуфиналистом мундиаля. Уже на 13-й минуте после розыгрыша углового счет открыли европейцы: Фернандиньо отправил мяч в свои ворота, в этой же половине Кевин Де Брейне увеличил перевес бельгийцев - 2:0. Во втором тайме пентакампеоны отставание сократили. Ренато Аугусто отличился, но на большее южноамериканцев не хватило. Они уступают 1:2.

Итак, первый полуфинал - Бельгия - Франция - пройдет 10 июля. Напомню, французы обыграли Уругвай - 2:0.

А сегодня определится вторая пара полуфиналистов. В 17 часов в Самаре начнется противостояние Англия - Швеция. В вечерней программе на стадионе "Фишт" в Сочи россияне попытаются сотворить очередную сенсацию в противостоянии с хорватами. В 20:50 на спортивном канале начнется прямая трансляция этой встречи. А обзоры всех матчей мундиаля смотрите на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.