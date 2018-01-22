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Сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет 5-й матч на чемпионате Европы
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22 Января 2018 15:15

Сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет 5-й матч на чемпионате Европы

Команда Юрия Шевцова встретится со Швецией. Не поможет сборной Сергей Шилович, его дисквалифицировали на два матча за фол в прошлой игре. Также под вопросом участие во встрече Вадима Гайдученко, у него проблемы с голеностопом. Белорусы в таблице основного раунда пока без очков и на 5-м месте секстета, а шведы всерьез претендуют на выход в полуфинал. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" начнется в 22:20.
  

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