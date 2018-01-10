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С победы стартовал на турнире в Окланде Максим Мирный и Филипп Освальд
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10 Января 2018 15:17

С победы стартовал на турнире в Окланде Максим Мирный и Филипп Освальд

Победой над новозеландцем Маркусом Даниэлом и британцем Домиником Инглотом 6:3, 3:6, 10:8 стартовал на турнире в Окланде Максим Мирный и австриец Филипп Освальд. 

  

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