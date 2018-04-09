9 Апреля 2018 18:05

Минское "Торпедо", которое не выступала в Высшей лиге чемпионата 14 лет, наконец опять побеждает в элитном дивизионе. Во втором круге соревнований "автозаводцы" сильнее "Городеи" - 1:0. А вот столичная "Юность" и в этом сезоне уступает в финале Кубка Президента. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск.

Невероятно, но факт: на "Чижовке-Арене" хозяева площадки - хоккеисты "Юности" - ни в одном из трех домашних матчей так и не сумели переиграть "Неман" в финальной серии Кубка Президента. В золотом противостоянии сильнее команда из Гродно.

Две виктории минчане добыли на выезде, поэтому казалось - дома проблем не будет, все же, как известно, при поддержке своих сторонников играть легче. Вот только ни в этом случае. Дружина Михаила Захарова в первом домашнем матче вообще была разгромлена 0:3, в остальных уступив минимально. Как результат: 4:2 в серии сильнее "Неман".

"Неман" стал 7-кратным триумфатором хоккейной Экстралиги. Однако благодаря виктории "Юности" в континентальном хоккейном Кубке в новом сезоне в Лиге чемпионов Беларусь представят и столичный клуб, и команда из Гродно.

Волейбольная "Минчанка", к сожалению, уступила в первом поединке финала Кубка ЕКВ. 1:3 в столице белоруски проиграли турецкой команде "Эджзаджибаши".

О силе гостей рассказывать можно долго - эта команда 28 раз побеждала в чемпионате Турции. В 2015 была лучшей в Лиге чемпионов, на данный момент в ее составе выступает лучшая волейболистка мира - Тиана Бошкович. Поэтому даже победа в одной партии уже успех для белорусской команды. Триумфатор Кубка определяется по итогам двух матчей, ответный поединок пройдет завтра. Надеемся на удачу - без нее чуда ждать не следует.

Футбольный чемпионат еще только стартовал, однако фавориты сезона продолжают терять очки. "Шахтер" уступил "Витебску", 1-2, столичное "Динамо" не сумела переиграть "Ислочь", 0-0, а вот БАТЭ получает вторую подряд победу. На этот раз "желто-голубые" сильнее футбольного клуба "Минск", 2-0. Отметим первую викторию столичного "Торпеда" в Высшей лиге за 14 лет. "Автозаводцы" после возвращения в элиту добыли викторию над "Городеей", 1:0.

На этой неделе продолжаем наслаждаться футбольной Лигой чемпионов и Лигой Европы, завтра поддерживаем столичную "Минчанку". Ее ждет ответный матч в финале волейбольного Кубка ЕКВ, а в воскресенье следим за баскетболистами столичных "Цмокаў" в Лиге ВТБ. Все это, понятно, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.