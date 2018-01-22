22 Января 2018 18:10

У столичного "Динамо" на "Минск-Арене" остаются всего четыре матча в регулярном сезоне КХЛ. Сегодня "зубры" встречаются с "Адмиралом" из Владивостока. Шансы на выход в плей-офф остаются. А вот о том, что уже состоялось, рубрика "Матчбол".

Блестяще выступила Дарья Домрачева на последнем старте перед Олимпийскими играми в Южной Корее. На этапе Кубка мира в Италии белоруска завоевала золото и бронзу.

Первой Дарья стала в воскресенье в масс-старте. Победа получилась сложной. После первой стрелковой сессии Домрачева занимала только 19 место. Однако отсутствие ошибок далее по дистанции позволило трехкратной олимпийской чемпионке выйти на лидирующую позицию и удержать ее до финиша.

Эта награда стала второй для Дарьи в Антхольце, в субботу белоруска была третьей в гонке преследования. Таким образом, Домрачева сейчас занимает пятое место в общем зачете Кубка мира, что автоматически позволяет ей выступить на Олимпиаде в Пхенчхане во всех дисциплинах. Кстати, главный старт четырехлетия стартует 9 февраля.

Отличными новостями в эти дни нас радуют и фристайлисты. Сразу две серебряные медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Антон Кушнир и Анна Гуськова с наградами. Белоруса обошел только россиянин Максим Буров, который в результате праздновал победу и в общем зачете соревнований. Кушнир в генеральной классификации третий с отставанием в 35 очков. А вот Гуськовой немного не повезло получить общую победу в Кубке мира. После второго места в субботу Анна в воскресенье заняла четвертое и все же пропустила вперед китаянку Ксю Ментао, которой не было равных накануне. Однако такие результаты позволяют отечественным любителям спорта с надеждой ждать Игры в Южной Корее.

70-летие празднует столичное хоккейное "Динамо" в эти дни, с чем рубрика "Матчбол" и поздравляет "зубров". Кстати, фантастическим получился поединок на открытом воздухе между минчанами и рижанами накануне в столице Латвии. Белорусы уступали 0:2, однако сумели добыть викторию 3:2. "Зубры" с 67 очками занимают десятое место в таблице Западной конференции и пока не утратили шансы выступить в плей-офф. Чтобы они сохранились сегодня, надо побеждать на "Минск-Арене" "Адмирал". Начало игры в 19:30. Успеть на трибуны спорткомплекса еще можно.

На этой неделе продолжаем следить за чемпионатом Европы по гандболу. Сегодня Беларусь встретится со Швецией, в четверг стартует чемпионат Европы по биатлону, а в воскресенье поддерживаем столичных "Цмокаў". Они сыграют против ВЭФа из Латвии.

Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании.

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