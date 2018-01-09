Первая гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет завтра

9 Января 2018 15:05

Чепелин не попадает в состав сборной Беларуси на пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. В Германию поедут Бочарников, Воробей, Абашев, Елетнов и Смольский. В женской команде все лидеры: Домрачева, Скардино, Кривко. А также Юркевич, Писарева, Алимбекова. Первая гонка пройдет завтра. Это мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Прямая трансляция в 16:10 на "Беларусь 5".