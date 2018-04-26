Спорт
26 Апреля 2018 15:17
Невыразительная игра Роналду не стала фатальной для "Реала" в матче против "Баварии"
Даже невыразительная игра Криштиану Роналду не стала фатальной для "Реала" в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии". Однако встреча складывалась для Мадрида непросто. Мюнхен доминировал первую часть матча, открыл счет. А Марсело сравнял цифры на табло, когда это не вытекало из логики игры. Асенсио поставил победную точку - 2:1 в пользу "Реала". Роналду тем временем прервал свою рекордную серию в Лиге чемпионов. До встречи с "Баварией" он забивал в 11 матчах кряду.
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