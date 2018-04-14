Национальная сборная Беларуси по хоккею против Швейцарии на телеканале "Беларусь 5" в 13:10

Национальная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет свой второй матч против Швейцарии в рамках подготовки к майскому чемпионату мира в Дании. Напомним, в пятницу дружина Льюиса уступила 2:3. Сегодня в воротах, предварительно, будет играть Михаил Карнаухов. Начало прямой трансляции встречи на телеканале "Беларусь 5" в 13:10.