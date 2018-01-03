Спорт
3 Января 2018 12:00
Молодежная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Дании в первом поединке религейшн раунда
Ведя в счете 4:3 за 35 секунд до финальной сирены команда Юрия Файкова пропустила дважды и уступила в основное время 4:5. В элитном дивизионе на следующий год останется та дружина, которая первой одержит две победы. Следующий поединок между сборными пройдет 4 января.
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