Главная>>Спорт>>Молодежная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Дании в первом поединке религейшн раунда
Спорт
RSS
Молодежная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Дании в первом поединке религейшн раунда
Скачать Поделиться

3 Января 2018 12:00

Молодежная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Дании в первом поединке религейшн раунда

Ведя в счете 4:3 за 35 секунд до финальной сирены команда Юрия Файкова пропустила дважды и уступила в основное время 4:5. В элитном дивизионе на следующий год останется та дружина, которая первой одержит две победы. Следующий поединок между сборными пройдет 4 января.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =