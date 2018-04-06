4 Апреля 2018 07:00

Изменить стиль работы в аграрной отрасли, искоренить посредничество при закупках и провести проверки по всем нарушениям. Президент Беларуси дал ряд поручений аграриям и правительству на масштабном республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Наряду с экономической Глава государства подчеркнул и политическую значимость сельского хозяйства. Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, что является важнейшим фактором независимости. Отрасль зарабатывает на экспорте. Только в прошлом году это около 5 миллиардов долларов. Но аграрии ставят планку в 7 с половиной. Президент поручил освоить производство оригинальной продовольственной продукции и новые рынки сбыта.

Речь зашла и о развитии села. Перед правительством поставлена задача выработать действенный механизм реализации концепции "Деревня будущего". В его рамках на селе полностью внедрят новые социальные стандарты.